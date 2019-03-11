Пошлина на экспорт лома из Украины не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС - эксперт

Отмена продления пошлины развяжет руки тем, кто массово экспортирует металлолом в непризнанное Приднестровье.

Пошлина на экспорт лома из Украины, которая позволит сохранить рабочие места (по данным объединения "Укрметаллургпром", в результате подписания Президентом Украины закона о продлении пошлины будут сохранены около 30 тысяч рабочих мест) и украинские ресурсы внутри страны – не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

Как сообщил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, ожидать недовольства со стороны Европейского Союза в связи с продлением пошлины не стоит, так как повышенная пошлина не распространяется на страны ЕС, пишет 112.

"Соглашение об ассоциации предусматривает, что подобные пошлины не распространяются на страны ЕС. Два года действует пошлина, и два года экспортировать лом в страны ЕС можно по пониженной пошлине. То есть, повышенная пошлина не распространяется на страны ЕС. Все, вопрос закрыт", заявил Каленков.

С другой стороны, отмена продления пошлины развяжет руки тем, кто массово экспортирует металлолом в непризнанное Приднестровье. По словам эксперта, ранее, до поднятия пошлины, украинский лом направлялся именно туда.

"Да, шел (украинский металлолом – Ред.) в Приднестровье. Это российский анклав в Молдове, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдавии он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда из Украины и делают продукцию", заявил Каленков.

По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квази-государство довольно велико и в целом может определять его существование.

"На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", заявил эксперт.