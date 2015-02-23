Вкладчикам «Дельта Банка» могут выплатить 15 млрд гривень

В случае введения временной администрации во входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» Фонду гарантирования вкладов физических лиц придется возместить вкладчикам 15 млрд грн.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик в ходе пресс-конференции.

При этом, по его словам, сумма всех депозитов в банке оценивается в 23 млрд грн.

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«23 млрд грн – сумма всех депозитов в «Дельта Банке», но не все они подпадают под возмещение. Под возмещение подпадает 15 млрд грн», - сказал Оленчик.

Оленчик напомнил, что восемь банков, в том числе и «Дельта Банк», были признаны системно важными для банковской системы.

«Восемь банков признаны НБУ системно важными, каким образом, работать с этими банками, если в них возникают проблемы – это вопрос, но это вопрос для всей мировой практики, где существует понятие «too big to fail» («слишком большие, чтобы обанкротиться» - УНИАН)», - сказал он.

По словам Оленчика, если один из этих банков начинает испытывать сложности, необходимо сделать все, чтобы банк не был признан неплатежеспособным.

«Логично ожидать, что если один из этих банков входит в зону турбулентности, то должно быть сделано все для того, чтобы не допустить признания его неплатежеспособным и просто передачи фонду. Это логично на уровне закона, логично, чтобы существовал особый порядок по работе именно с этими банками», - сказал Оленчик.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» планировал привлечь субкредит в размере около 50 млн долларов от пула иностранных инвесторов. Кроме того, в рамках согласованной с Национальным банком программы докапитализации банка по итогам проведенных стресс-тестов действующий состав акционеров намеревался увеличить капитал банка на 1,2 млрд грн.

Завершение сделок по привлечению субдолга и увеличению капитала ожидалось до 29 января, однако в начале февраля банк сообщил, что пока не получил дополнительных вливаний в капитал от акционеров.

Акционеры «Дельта Банка» намерены 17 марта провести внеочередное собрание, на котором будет рассмотрен отчет о результатах частного размещения акций и внесения изменений в устав банка в связи с увеличением его уставного капитала на 1,167 млрд грн.

По информации клиентов банка, у финучреждения в последние месяцы возникают проблемы со своевременным проведением платежей и возвратом депозитов.