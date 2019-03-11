В Британии тестируют революционную платежную карту со сканером отпечатков

Для такой карты не нужно вводить пин-код. Лимит бесконтактного платежа тоже не устанавливается.

Британский банк Natwest пробует использовать новую платежную NFC-карту со встроенным сканером отпечатков пальцев. Тестировать ее будут 200 клиентов с середины апреля. Пробная версия позволит ее участникам осуществлять бесконтактные платежи без необходимости вводить пин-код или ставить подпись.

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Об этом сообщает Liga.net.

"При таком способе не будет стандартного лимита бесконтактной оплаты в 30 фунтов стерлингов, который сейчас действует в Великобритании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные отпечатка пальца хранятся на карте локально. Это означает, что у хакера не будет security-информации, которую можно было бы украсть из центральной базы данных банка. Как пишет The Verge, это не надежно: всегда есть риск, что достаточно решительный вор может украсть и имитировать ваш отпечаток пальца. Однако это гораздо более безопасно, чем пин-код, который кто-то может подсмотреть, когда вы его вводите.

Испытания с использованием кредитных карт с биометрической аутентификацией проводились с 2015 года. Однако им не удалось прижиться на традиционных банковских картах. Gemalto, компания, которая занимается разработкой биометрических карточных технологий карты, провела тесты в Южной Африке в 2017 году. В 2018 году проводил пилот итальянский банк Intesa Sanpaolo.

Для интернет-платежей пользовательский опыт, конечно, пока не меняется.

Издание задается вопросом, нужны ли биометрические карты, когда функции мобильных платежей включены в очень многие современные смартфоны с устройством считывания отпечатков пальцев и сканерами лица. Но поскольку банковские карты предоставляются бесплатно с соответствующим банковским счетом, эта схема потенциально может быть доступна людям, которые не могут позволить себе современный смартфон.