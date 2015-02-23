Гривня на межбанке приближается уже к 32 за доллар

В понедельник, 23 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 30,50/31,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, спрос превышал предложение, некоторые сделки идут по курсу 32,00 грн/долл, но они были единичные.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,54/35,89 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4740/0,4960 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 29,5586 грн/долл., к этому часу было заключено 173 соглашения, объем торгов составил 221,09 млн долл.