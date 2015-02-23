Фонд гарантирования не считает нужным повышать выплаты вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не видит необходимости в повышении уровня гарантированной суммы выплат вкладчикам неплатежеспособных банков с 200 тыс. грн, которые гарантируются Фондом на сегодняшний день.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик в ходе пресс-конференции.

«По нашему мнению, в данный момент такой необходимости нет. Почему так? Ответ прост. Задача Фонда гарантирования, как и любого страховщика депозитов в других странах, состоит в том, чтобы обеспечить и дать гарантии для наименее социально защищенных слоев населения. А это, как правило, люди с небольшими вкладами», - сказал он.

По его словам, количество вкладчиков с суммой вкладов, превышающих 10 грн, составляет 22,8 млн человек. При этом 98,8%вкладчиков подпадают под существующую сумму возмещения.

«Свою социальную роль фонд выполняет полностью. Остальные вкладчики тоже имеют значение, эти вклады тоже заслуживают защиты, но, исходя из логики, которая принята в мире, это не делается за счет прямых гарантий со стороны государства», - сказал Оленчик.

Он отметил, что по существующей мировой практике вкладчики, сумма вкладов которых превышает 200 тыс. грн, заявляют свои кредиторские требования на стадии ликвидации банка, и эти кредиторские требования акцептируются.

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«И далее они становятся кредиторами 4-й очереди, и далее все зависит от того, какое состояние дел в банке с ликвидационной массой и сколько живых активов было в банке», - сказал заместитель директора-распорядителя Фонда.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года список неплатежеспособных банков пополнился еще 6 финучреждениями. Выведение банков с рынка и выплаты их вкладчикам осуществляет Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Объем финансовых ресурсов Фонда на 1 февраля составил 16,826 млрд грн. В 2015 году Фонд получил кредит у НБУ на 9,950 млрд грн, в 2014 году - 20,315 млрд грн, в том числе 11,118 млрд грн у Министерства финансов Украины и 10,118 млрд грн у НБУ.

Закон о госбюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего госзайма на 20 млрд грн для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.