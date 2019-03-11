Завтра в Украине подешевеет валюта: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 12 марта: 100 USD – 2631,1955 гривни; 100 EUR – 2958,5162 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2631,1955 (11 марта – 2638,9167)

100 EUR – 2958,5162 (11 марта – 2974,3230)

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Как сообщал УНИАН, 7 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,36/26,39 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,60/29,63 гривни/евро, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня укрепилась к доллару США на 1,7%, к евро - на 3%.