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Эксперт предсказал ситуацию на фондовом рынке в случае импичмента Трампа

20:24, 11 марта 2019
Финансы
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Дональд Трамп / REUTERS

Это прогнозирует Энди Кесслер в колонке для The Wall Street Journal.

Каждое утро управляющие портфелем инвестиций встречаются и обсуждают краткосрочные и долгосрочные тенденции, поясняет автор. На фоне определяющих ситуацию на фондовых рынках событий обычно такие встречи напоминают командные пункты в военное время, так как инвесторы продумывают сценарии и оценивают их вероятность, а также формируют план для своих капиталов.

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Кесслер подчеркивает, что наиболее вероятный исход после того, как в отношении Трампа будет запущен процесс импичмента, состоит в том, что сенат США, поддерживаемый республиканским большинством, выступит в защиту главы государства. И фондовый рынок «выживет», полагает обозреватель WSJ.

Однако в настоящее время на рынок ценных бумаг в США давит «информационный вакуум», а в этом случае инвесторы всегда готовятся к самому худшему, пишет он. В случае «затяжного импичмента» индекс Dow Jones может упасть на более чем 5 тыс. пунктов.

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Теги: #импичмент Трампа#фондовый рынок США