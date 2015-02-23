Население перестало негативно влиять на валютный рынок - НБУ

Население перестало оказывать негативное влияние на валютный рынок, и в феврале чистая продажа валюты населением превысила его покупку, сообщила журналистам в ходе брифинга глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

По ее словам, регулятор проанализировал ситуацию на валютном рынке с целью определения возникающих «перекосов».

«Если мы посмотрим на рынок физических лиц, то мы видим очень хорошую тенденцию. За последние две недели превышение продажи валюты населением составило более 106 млн долл., что является положительным сигналом. Мы не видим, чтобы давление населения оказывало негативное влияние на валютный рынок», - сказала Гонтарева.

По ее словам, проанализировав давление бизнеса, регулятор определил, что наибольшее давление на курс оказывают импортеры и экспортеры. В связи с этим правление Нацбанка приняло решение о введении ограничений.

«Эти ограничения касаются усиления контроля над импортными операциями, и они никак не затрагивают физических лиц», - сказала Гонтарева.

Читайте такжеГонтарева готовит "быстрые и решительные" меры по стабилизации гривни

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 24 февраля в рамках осуществления контроля за импортными операциями и недопущения фиктивных импортных операций вводит обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долларов, предполагающих предоплату. Кроме того, регулятор вводит обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также вводится запрет на операции по кредитованию для покупки валюты.

Национальный банк Украины сегодня, 23 февраля, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 28,3481 грн/долл., что на 49 копеек ниже исторического минимума на уровне 27,8585 грн/долл., установленного в пятницу, 20 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,57 грн.