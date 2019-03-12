Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время

Эксперты единодушно дают позитивные валютные прогнозы для гривны, вот только надолго ли.

В последние недели гривна стабильно укрепляется. По данным финансовых аналитиков, своей нижней точки курс доллара в Украине может достичь уже на этой неделе – 15 марта.

При этом новой психологической отметкой называется уровень в 26,0-26,2 грн/$, пишет "Главред".

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Накануне праздников украинцы обвалили курс валюты, продав свои валютные заначки, чтобы купить подарки к 8 Марта и т.д. Бизнес же в этот период вложился в гривневые облигации внутреннего госзайма: Минфин продал ценных бумаг почти на 5,7 млрд грн. Причем новый аукцион по продаже ОВГЗ назначен уже на 12 марта.

Курс межбанка также обвалили экспортеры. Опасаясь, что курс доллара будет рваться вниз и дальше, они поспешили избавиться не только от обязательной части валютной выручки, но продали даже больше, чем обычно – тем самым обвалив курс еще сильнее.

На этой неделе курс доллара будет проседать за счет накопленного предложения из-за нерабочей пятницы (благодаря дополнительному выходному на 8 Марта). Кроме того, подходит время обязательных для бизнеса годовых налоговых выплат. Все это играет на руку гривне.

Единственное, что может сыграть против гривны – если повысится спрос на подешевевший доллар со стороны населения.

Впрочем, пока что самым пессимистичным диапазоном для курса гривны к доллару в наличных обменниках называют 26,30-26,60 грн/$.

Как сообщал УНИАН, учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня укрепилась к доллару США на 1,7%, к евро - на 3%.