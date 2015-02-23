Европарламент будет решать вопрос выделения Украине 1,8 млрд евро во второй половине марта

Европейский парламент вынесет на голосование вопрос предоставления Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине в размере 1,8 млрд евро во второй половине марта.

Об этом шла речь в понедельник в Брюсселе в рамках первого обсуждения проекта резолюции, докладчиком которой является депутат Габриэлиус Ландсбергис (Литва, группа европейских народников), передает собственный корреспондент УНИАН.

В ходе обсуждения отмечалось, что до 25 февраля депутаты должны подать свои поправки к проекту документа „Предложения Европейского парламента и Совета ЕС относительно предоставления макрофинансовой помощи Украине” с последующим обсуждением и голосованием проекта резолюции в рамках комитета по вопросам международной торговли 18-19 марта.

Во время обсуждения абсолютно все политические группы безоговорочно высказались в поддержку данного документа. Единственный критический вопрос, который поднял представитель конфедерации группы европейских объединенных левых Гельмут Шульц, был вопрос контроля над выделенными финансами, чтобы они не очутились „в частных карманах”.

Но этот комментарий докладчик Ландсбергис резко раскритиковал, сказав: „К вопросу большего контроля и идут ли они (финансы) в частные карманы. Сейчас мы говорим о выживании страны, мы видим, что происходит – сейчас не лучшее время начинать такую дискуссию. Я поддержу такую дискуссию тогда, когда ситуация будет стабильной, и когда мы будем говорить, как ее улучшить, сейчас мы говорим о том, как стабилизировать ситуацию, потому что все летит в ад”.

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Вместе с тем, докладчик поблагодарил за поддержку проекта документа. „Сейчас очень важным сигналом для Украины является единство нашей позиции. Это - главный сигнал, который мы посылаем - все группы согласились, что это (макрофинансовая помощь) важно”, - отметил Ландсбергис.

В проекте документа предлагается одобрить выделение Украине помощи в размере 1,8 млрд евро. „ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,8 млрд евро с целью поддержки стабилизации украинской экономики и стойкой повестки дня реформ. Помощь поможет покрыть баланс платежей, определенный в программе МВФ”, - отмечается в проекте документа.

Вместе с тем, также указаны и условия, при которых Украина получит эти финансы. „Условием для выдачи помощи должно быть то, что Украина уважает эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство права и гарантию уважения прав человека. ЕК и Внешняя дипломатическая служба будут наблюдать за выполнением этих условий”, - отмечается в проекте документа.