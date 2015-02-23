Суд отменил решение НБУ о признании неплатежеспособным банка экс-министра Клименко

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Национального банка о признании «Грин Банка» неплатежеспособным, а также признал противоправным введение в него временной администрации.

Об этом говорится в постановлении суда от 9 февраля, размещенном в реестре судебных решений.

«Постановление вступает в законную силу после истечения срока для его апелляционного обжалования. Постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение десяти дней по правилам, установленным статьями Кодекса административного судопроизводства Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНБУ в прошлом году потратил на спасение проблемных банков больше 13 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 сентября 2014 года ввел временную администрацию в "Грин Банк".

По информации НБУ, банк проводил рисковую деятельность, угрожающую интересам вкладчиков и других кредиторов.

В июле Генеральная прокуратура Украины назвала банк подконтрольным бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко и проверяла его причастность к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке.

Справка УНИАН. «Грин Банк» (ранее «Банк «Олимпийская Украина») основан в 1992 году и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте НБУ, основным владельцем банка является украинская компания «Туаз», которой принадлежит 24,3903% акций банка.