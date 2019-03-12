В Украине выпустят монеты, посвященные томосу (фото)

Монеты посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

НБУ с 12 марта открывает предварительный онлайн-заказ на памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Монета появится в продаже 25 марта 2019 года.

Планируется выпускать монеты трех номиналов - 5 грн из нейзильбера (тираж 75 тысяч штук), 20 грн (из серебра с локальной позолотой, тираж 4 тысячи) и 100 грн (из золота, тираж 1,5 тыс.).

"Эти монеты продолжат серию "Духовные сокровища Украины". Они посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк Украины с 22 февраля ввел в обращение банкноты номиналом 500 гривень образца 2015 года с подписью председателя НБУ Якова Смолия и отображением на них года выпуска.