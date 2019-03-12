Нацкомиссия начала проверки облгазов Фирташа из-за "космических" платежек

НКРЭКУ в феврале этого года получила разрешение на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем.

Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала проверки восьми операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава комиссии Оксана Кривенко.

"Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей - это "Винницагаз", "Волыньгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Харьковгаз", "Черниговгаз", - написала она.

По словам Кривенко, сегодня стартовала проверка еще двух облгазов – это "Закарпатьегаз" и "Хмельницкгаз".

Глава Нацкомиссии написала, что проверки продлятся до середины апреля и результаты их будут публично обнародованы и обсуждены.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также во многих случаях в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.