Евросоюз добавит 10 стран в "черный список" налоговых гаваней

Обновленный "черный список" будет содержать 15 стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием денег, а обновленный "серый список" - 23 страны.

Европейский Союз значительно расширит свой "черный список" налоговых убежищ, добавив туда британскую заморскую территорию Бермудские острова.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам экономики Пьер Московичи.

"Я надеюсь, что обновленный черный список, который будет согласован Советом по экономическим и финансовым вопросам ЕС, будет содержать 15 стран, а обновленный серый список - 23 страны", - сказал Московичи.

Семь стран должны быть вычеркнуты из серого списка, поскольку их обязательства не были соблюдены", - отметил еврокомиссар. "Это Аруба, Белиз, Бермуды, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика".

К ним присоединятся еще пять стран, которые впервые войдут в список тех, чьи налоговые режимы, согласно оценке Комиссии, ухудшились за последние месяцы.

"Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты - это все еще обсуждается - и Маршалловы острова, - сказал Московичи.

Пять стран остаются в черном списке "потому, что они не приняли на себя обязательств с ЕС" с тех пор, когда попали в список "налоговых оазисов": "Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американские Виргинские острова", - добавил Московичи.

Напомним, более 40 евродепутатов подписали письмо к Европейской комиссии, содержащее вопрос, почему Россию не включили в список стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием денег.