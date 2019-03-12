За месяц валютной либерализации украинцы купили онлайн $52 миллиона

7 февраля в Украине вступил в действие новый Закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает ослабление более двадцати ограничений на валютном рынке.

С начала действия нового закона о валютной либерализации (7 февраля), украинцы купили 52 миллиона долларов через онлайн-банкинг.

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Об этом сообщает Национальный банк Украины на своей странице в Facebook.

Нацбанк отмечает, что украинцы продолжают активно использовать оnline-банкинг для покупки иностранной валюты, ведь это удобнее, чем покупка в кассах банковских отделений, а бизнес пользуется новыми преимуществами, в частности, упрощенной процедурой оформления кредитов от нерезидентов.

"Так за первый месяц действия нового валютного регулирования население купило в интернете около 52 миллионов долларов США, а украинские компании заключили более 100 новых кредитных соглашений с нерезидентами", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что после отмены лицензий на инвестиции за границу, население и бизнес достаточно активно инвестируют в пределах разрешенных электронных лимитов - 2 миллиона евро для юридических лиц и 50 тысяч евро для физических лиц в год.

По данным НБУ, за первый месяц после отмены лицензий инвестиции украинских компаний и физлиц за границу составили 9,7 миллиона евро.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине вступил в действие новый Закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает ослабление более двадцати ограничений на валютном рынке. В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешается оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышается в 10 раз.

Также, с 7 февраля бизнес сможет репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 миллионов евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств, а с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снизится до 30% с 50%, действующих в настоящее время.