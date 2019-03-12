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Тигипко покинул пост главы правления "Таскомбанка"

15:33, 12 марта 2019
Финансы
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Набсовет "Таскомбанка" освободил Тигипко от обязанностей главы правления / фото УНИАН

Наблюдательный совет "Таскомбанка" удовлетворил заявление владельца финансового учреждения Сергея Тигипко об освобождении его от обязанностей главы правления банка.

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Как сказано в сообщении в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, данное решение набсовет банка утвердил 11 марта.

Новым главой правления "Таскомбанка" наблюдательный совет назначил Андрея Комариста, который ранее являлся директором банка по развитию продуктов розничного бизнеса и руководителем аппарата главы правления.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Национальный банк Украины согласовал кандидатуру бизнесмена и владельца "Таскомбанка" Сергея Тигипко на должность председателя правления финучреждения. Как сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Тигипко приступил к исполнению обязанностей руководителя учреждения с 18 мая 2018 года.

Справка УНИАН. "Таскомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Владелец банка Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.

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Теги: #Таскомбанк#Тигипко Таскомбанк