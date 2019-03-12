Тигипко покинул пост главы правления "Таскомбанка"

Вместо него наблюдательный совет банка назначил Андрея Комариста.

Наблюдательный совет "Таскомбанка" удовлетворил заявление владельца финансового учреждения Сергея Тигипко об освобождении его от обязанностей главы правления банка.

Читайте такжеТигипко хочет купить еще один банк – СМИ

Как сказано в сообщении в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, данное решение набсовет банка утвердил 11 марта.

Новым главой правления "Таскомбанка" наблюдательный совет назначил Андрея Комариста, который ранее являлся директором банка по развитию продуктов розничного бизнеса и руководителем аппарата главы правления.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Национальный банк Украины согласовал кандидатуру бизнесмена и владельца "Таскомбанка" Сергея Тигипко на должность председателя правления финучреждения. Как сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Тигипко приступил к исполнению обязанностей руководителя учреждения с 18 мая 2018 года.

Справка УНИАН. "Таскомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Владелец банка Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.