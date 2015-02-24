Украине предрекают 40-процентную инфляцию

В НБУ планируют сдержать бесконтрольный выход валюты за пределы страны. Уже завтра банкам запретят выдавать гривневые кредиты на покупку валюты. Валютные операции импортеры будут осуществлять под контролем Нацбанка, передает ТСН.

"Если 40 миллиардов помощи, которую мы ожидаем уже 3 марта, нам не дают возможность стабилизировать ситуацию, то будем стабилизировать административными методами", - заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева.

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Экономических экспертов сейчас беспокоит отсутствие продавцов валюты, ее только покупают. Это и способствует бесконтрольному росту курса.

"Этот курс сегодня и Нацбанк и Кабмин должны понимать - курс грабительский. Он разрушает экономику. Страдают импортеры. Завтра будет сумасшедшая инфляция, потому что бензин дорожает мгновенно. В ответ на валютный курс инфляция будет процентов 40, а может, и выше", - считает финансовый эксперт Эрик Найман.