Курс гривни от Нацбанка: завтра в Украине подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 13 марта: 100 USD – 2635,9553 гривни; 100 EUR – 2972,0396 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2635,9553 (12 марта – 2631,1955)

100 EUR – 2972,0396 (12 марта – 2958,5162)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 12 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,53/26,56 гривни/доллар, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,91/29,94 гривни/евро, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня укрепилась к доллару США на 1,7%, к евро - на 3%.