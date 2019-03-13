Рост цен в Украине практически соответствует прогнозу - НБУ

В НБУ отметили, что текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления.

Фактический показатель инфляции в Украине в феврале на уровне 8,8% в годовом выражении практически соответствует прогнозу Национального банка Украины, опубликованному в январском инфляционном отчете.

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Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ.

"В феврале 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе. В месячном выражении цены выросли на 0,5%... Фактический показатель инфляции в феврале практически соответствовал траектории прогноза, опубликованной в "Инфляционном отчете" (январь 2019)", - сказано в сообщении НБУ.

В Нацбанке отметили, что текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, что соответствует январскому прогнозу Национального банка.

Сообщается, что базовая инфляция в феврале в годовом выражении замедлилась до 7,8% с 8,3% месяцем ранее благодаря существенному укреплению курса гривни, что в свою очередь компенсировало высокие темпы роста цен на продукты питания, вызванные преимущественно временными факторами.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в феврале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,2% месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.