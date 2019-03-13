Средняя пенсия в Украине выросла до 3033 гривень

При этом 27% пенсионеров получат повышение пенсии на сумму свыше 1000 гривень, а 22% - в размере 100 гривень.

Средний размер пенсии по состоянию на 1 марта увеличился на 19,3% - до 3033 гривень с 2542 гривень по состоянию на 1 января этого года.

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Об этом свидетельствуют данные инфографики, размещенной на странице Пенсионного фонда Украины в соцсети Facebook.

В частности, в разрезе среднего размера пенсий по ее видам, 80% пенсионеров получат пенсию в размере 3102 гривень по возрасту, 13% пенсионеров получат 2679 гривень пенсионной выплаты по инвалидности, 5% и 2% - по 2773 гривень и 3097 гривень в случае потери кормильца и за выслугу лет соответственно.

Согласно инфографике, 28% пенсионеров получат повышение пенсионных выплат на сумму от 100,01 гривни до 400 гривень, 27% пенсионеров - свыше 1000 гривень, 22% - 100 гривень, 9% - от 400,01 гривни до 500 гривень, 9% - от 500,01 гривни до 700 гривень, 5% - от 700,01 гривни до 1000 гривень.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2019 года правительство ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой из 10,2 миллиона украинских пенсионеров пенсия вырастет для 8,972 миллиона из них.

С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.