Нацбанк будет по-новому рассчитывать средневзвешенный курс гривни

Национальный банк Украины с 23 февраля будет рассчитывать средневзвешенный курс продажи долларов США на межбанковском валютном рынке, используя сделки по дате заключения, а не по дате валютирования (то есть, сделки на условиях ТОД, ТОМ и СПОТ), сообщается на сайте регулятора.

Нацбанк напоминает, что в расчет средневзвешенного курса берутся сделки, заключенные между банками, а также внутренние сделки, которые банки совершают со своими клиентами. Расчет производится без учета форвардных сделок и сделок на условиях СВОП.

Информация о средневзвешенном курсе размещается по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины с 9:30 и обновляется каждые 30 минут до закрытия торговой сессии.

Официальный курс гривни к доллару США рассчитывается как средневзвешенный курс продавцов и покупателей по состоянию на 13.00.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 23 февраля обновил исторический минимум официального курса гривни к доллару на уровне 28,3481 грн/долл. С начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,57 грн.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 23 февраля, по состоянию на 13:30 составлял 28,8351 грн/долл., котировки дилеров на межбанковском валютном рынке к этому часу составляли 29,85/31,10 грн/долл.

НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза.

В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, после отмены которых с 5 февраля этого года гривня по официальному курсу подешевела к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом в рамках новой программы сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл., окончательное решение Совета директоров МВФ ожидается в течение четырех следующих недель.

Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ пока не отреагировал. По оценкам экспертов, для стабилизации курса гривни, помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров, необходимо снижение напряженности на востоке Украины.