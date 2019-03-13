В Украине разрешили торговлю гособлигациями США
11:45, 13 марта 2019Финансы
61 0
Отмечается, что речь идет о казначейских нотах правительства США - U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).
Иллюстрация REUTERS
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о допуске облигаций правительства США к обороту на территории Украины.
Читайте такжеТрамп рассказал о необходимости сокращения госдолга США
Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение принято 12 марта.
Отмечается, что речь идет о казначейских нотах правительства США - U.S. Treasury notes (ISIN US9128283U26).
Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах в 2018 году составил 260,87 миллиарда гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter