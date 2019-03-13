"Ощадбанк" начал выплачивать украинцам субсидии наличными

Масштабная кампания по монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг продолжается.

Государственный "Ощадбанк" в рамках начатой масштабной кампании по монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг с 12 марта начал проводить выплаты украинцам планово и без сбоев.

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Об этом сказано на сайте правительства со ссылкой на данные финучреждения.

В частности, в первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 миллиона гривень, которые были оформлены 11 172 переводами. На карты украинцам зачислены 204 224 перевода на сумму 333,4 миллиона гривень.

"Кампания продолжается", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В марте домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, что в некоторых случаях достигает 24 тысяч гривень.

Сэкономленные средства полученной от государства субсидии в денежной форме после оплаты коммунальных услуг можно потратить по своему усмотрению.