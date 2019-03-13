Украина доразместила еврооблигации на $350 миллионов

Процентная ставка по купону составляет 9,75%.

Украина увеличила сумму выпуска десятилетних еврооблигаций на 350 миллионов долларов США со сроком погашения 1 ноября 2028 года.

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Об этом сказано на официальном сайте Министерства финансов Украины.

"Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan", - сообщили в Минфине.

Также сообщается, что процентная ставка по купону составляет 9,75%.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 миллионов долларов составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 миллиарда долларов - 9,750% годовых.

Министерство финансов Украины проводит работу по привлечению около 600 миллионов долларов заимствований на внешнем рынке под гарантию Всемирного банка.

В целом за год Минфин ожидает поступления от размещения евробондов на уровне 2 миллиардов долларов.

По итогам 2018 года Минфин привлек государственные заимствования для финансирования бюджетного дефицита на сумму около 286,5 миллиарда в гривневом эквиваленте.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год в долларовом эквиваленте вырос на 2,6% - до 78,32 миллиарда долларов, в гривневом эквиваленте - на 1,3% - до 2,169 триллиона гривень.