Для многодетных семей ввели дополнительные выплаты: кто и сколько получит

Семьи на каждого ребенка, начиная с третьего, будут получать помощь в размере 1700 грн в месяц до достижения им 6 лет.

Кабинет министров принял решение о запуске с 1 апреля механизма дополнительных выплат для многодетных семей, которые составят 1700 грн в месяц на каждого ребенка, начиная с третьего, до достижения им шестилетнего возраста.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Как заявил министр социальной политики Андрей Рева, таким образом правительство реализует инициативу президента Петра Порошенко о помощи детям в многодетных семьях. По его словам, выплаты будут проводиться на каждого ребенка возрастом до 6 лет «с целью улучшения материального состояния, создания надлежащих условий воспитания».

«Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующих детей до 6 лет ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума», - сказал Рева.

По его словам, с 1 апреля помощь на каждого ребенка будет составлять 1626 грн в месяц, с 1 июля – 1699 грн, с 1 декабря – 1779 грн.

Рева отметил, что до конца года на реализацию этой инициативы нужно будет направить 2,4 млрд грн.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман предложил установить с 1 апреля размер помощи в 1700 грн на каждого ребенка и не менять его до конца года. Его предложение было поддержано.

Как сообщал УНИАН, в Украине с марта стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Кроме того, правительство провело индексацию пенсий украинцам с марта.