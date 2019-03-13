В «Ощадбанке» посоветовали украинцам, как избежать очередей на получение субсидий наличными

Запись на конкретное время поможет избежать очереди, отметили в банке.

Заблаговременная регистрация на конкретное время через сайт банка поможет избежать больших очередей в отделениях «Ощадбанка» на получение субсидий живыми деньгами в рамках монетизации, а также других банковских услуг.

Читайте такжеОт 0 до 24 тысяч гривень: назван размер субсидий «живыми» деньгами

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника главного управления «Ощадбанка» по розничному бизнесу в г. Киеве и Киевской области Олег Рымарев.

«Мы всем нашим клиентам предлагаем зарегистрироваться, чтобы не создавать очереди. В частности, на сегодняшний день на сайте только города Киева было зарегистрировано на посещение на определенное время свыше 3,5 тысяч клиентов», – сказал он.

По его словам, люди, которые приходят на конкретное время по записи, могут получить любые банковские услуги, в том числе субсидию в денежной форме, банковский перевод и прочее, быстрее и с более высоким качеством обслуживания.

«Все отделения могут обеспечить выплату средств в рамках монетизации. В то же время, все те, клиенты, которые записались на конкретное время в то или иное отделение, будут быстрее обеспечены качественным обслуживанием, чем живая очередь, которая приходит в отделение», - пояснил он.

Рымарев подчеркнул, что банк также рекомендует во избежание очередей оформлять карточки «Ощадбанка», чтобы получать все выплаты, в том числе и субсидии, на счет.

«Всем клиентам, поскольку это намного удобнее, мы предлагаем, чтобы они не приходили в отделения, а получали средства через карточки. За вчерашний день было оформлено карточек для выплат по субсидиям более 2,5 тысяч», - сказал он.

Представитель «Ощадбанка» также сообщил, что работниками банка также максимально активно объясняются преимущества оплат коммунальных платежей через Интернет, для того, чтобы клиенты без препятствий оплачивали платежки дистанционно.

«На сайте КГГА также есть соответствующий "Кабинет киевлянина". Там владельцы карт киевлянина могут бесплатно оплатить счета за коммунальные услуги», - пояснил Рымарев.

Он также сообщил, что количество обращений клиентов в банк сегодня значительно увеличилось по сравнению со вчерашним днем, когда «Ощадбанк» начал выплаты субсидий деньгами.

Как сообщал УНИАН, государственный «Ощадбанк», в рамках начатой масштабной кампании по монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, с 12 марта начал проводить плановые выплаты украинцам. В частности, в первый день выплат через систему платежей "Быстрая копейка" выплачено субсидий на сумму 19,4 млн грн, которые были оформлены 11 172 переводами. На карты украинцам зачислены 204 224 перевода на сумму 333,4 млн грн.

В Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. На третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В марте домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, что в некоторых случаях достигает 24 тыс. грн.

Сэкономленные средства полученной от государства субсидии в денежной форме после оплаты коммунальных услуг можно потратить по своему усмотрению.