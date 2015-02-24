Британия предоставит Украине дополнительные 15 млн фунтов помощи
Великобритания предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь на 15 млн фунтов.
Об этом в Twitter сообщил посол Великобритании в Украине Саймон Смит.
"Великобритания предоставит дополнительные 15 млн фунтов в поддержку Плана гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2015 год", - сообщил Смит.
Читайте такжеЕвропарламент будет решать вопрос выделения Украине 1,8 млрд евро во второй половине мартаВместе с тем, как сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, к гуманитарной помощи относится обеспечение продуктами питания, одеялами, основными медикаментами и создание временного жилья для пострадавших в результате конфликта на востоке Украины.
Британія надасть додаткові £15 млн. на підтримку Плану гуманітарного реагування #ООН#Україна на 2015 @UN_Ukrainepic.twitter.com/RPOuyl1KiP
— Simon Smith (@SimonSmithFCO) February 24, 2015