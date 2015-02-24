Британия предоставит Украине дополнительные 15 млн фунтов помощи

Об этом в Twitter сообщил посол Великобритании в Украине Саймон Смит.

"Великобритания предоставит дополнительные 15 млн фунтов в поддержку Плана гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2015 год", - сообщил Смит.

Читайте такжеЕвропарламент будет решать вопрос выделения Украине 1,8 млрд евро во второй половине мартаВместе с тем, как сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, к гуманитарной помощи относится обеспечение продуктами питания, одеялами, основными медикаментами и создание временного жилья для пострадавших в результате конфликта на востоке Украины.