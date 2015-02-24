Гривня на межбанке упала уже до 31,80 за доллар

Во вторник, 24 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке на открытии торгов установились на уровне 30,60/31,80 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро открылись на уровне 34,53/35,89 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4820/0,5010 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 11:00 составил 28,1241 грн/долл., к этому часу было заключено два соглашения, объем торгов составил 3,40 млн долл.