Гривня подешевела к доллару на 20 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 29 копеек.

В среду, 13 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,73/26,76 грн/долл., что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеСредняя пенсия в Украине выросла до 3033 гривень

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,20/30,23 грн/евро, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 26,68 грн/долл.