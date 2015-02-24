Законопроект о владельцах банков имеет проблемные для иностранных инвесторов аспекты – инвестбанкир

Законопроект №2085 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц», недавно внесенный на рассмотрение парламента, существенно меняет нормативную базу, определяющую ответственность связанных с банком лиц, и может создать определенные риски для иностранных инвесторов в краткосрочной перспективе. Такое мнение высказал генеральный директор SP Advisors Ник Пиацца.

«В будущем инвесторы будут любой ценой избегать вложений в бизнес, имеющий отношение к банкам. Иначе они тоже могут попасть под статью закона, по которой ответственность перед клиентами банка несут руководители компаний, имеющих отношение к банку. Очевидно, это правильный шаг в долгосрочной перспективе. Однако огромный риск в том, что в Украине уже работает ряд совместных предприятий с участием иностранных инвесторов, которые после принятия закона практически сразу же будут признаны связанными лицами и могут нести ответственность за деятельность банка. Этот момент, очевидно, требует более детальной проработки», - говорит инвестбанкир. По его словам, возможность раскрытия банковской тайны государственным и следственным органам также вызывает опасения.

В целом, с учетом неблагоприятного инвестиционного климата в Украине, такие риски потенциально могут еще больше отсрочить приход новых инвестиций, а также существенно усложнить жизнь оставшимся здесь инвесторам.

Важным моментом Ник Пиацца также назвал отказ от так называемого «нулевого варианта» при продаже имущества ликвидируемого банка Фондом гарантирования вкладов. «Законопроект фактически предлагает процедуру, в рамках которой Фонд практически до бесконечности вынужден будет искать все новых и новых бенефициаров или приближенных лиц, если денег от продажи залогового имущества окажется недостаточно для погашения обязательств банка. На это не хватит ресурсов ни исполнительной службы, ни судов. Соответственно, будут тянуться «пустые» иски, провоцирующие коррупцию, а не защиту прав кредиторов банка», - утверждает он.