Гройсман порадовался за учителей: зарплаты с 2017 года выросли на 75%

По его словам, этого пока еще недостаточно, но говорит о приоритетах правительства по поддержке образования.

Заработная плата украинских учителей по сравнению с январем 2017 года выросла на 75%, заявил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

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«С первого дня работы нашего правительства мы начали повышать заработную плату украинским учителям. Если сравнивать с январем 2017 года, то зарплата выросла на 75%. Этого пока еще недостаточно, но говорит о приоритетах нашего правительства по поддержке образования в целом», - сказал он.

При этом премьер не назвал других цифр относительно нынешнего уровня зарплат учителей.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», с 1 января минимальная заработная плата в стране повышена до 4173 грн.