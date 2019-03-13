«ПриватБанк» предупредил о новой схеме мошенничества

Под предлогом выплаты денежных средств за ответы на несколько вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.

Государственный «ПриватБанк» предупредил своих клиентов о появлении в Украине новой мошеннической схемы с использованием «призовых опросов» в социальных сетях на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных средств за ответы на несколько вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карт.

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Как сообщила пресс-служба банка, «ПриватБанк» никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов.

«Если вы получили предложение об участии в «призовом» опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги в качестве «комиссии» за выигрыш, но и дадите мошенникам возможность использовать данные карт для воровства средств», - отмечается в сообщении.

Служба безопасности финучреждения проводит необходимые мероприятия для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников и просит всех клиентов, которые стали их жертвами, связаться с банком любым удобным способом для принятия необходимых мер безопасности по картам, данные которых оказались в руках мошенников.

Справка УНИАН.«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.