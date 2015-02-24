Яценюк отстранил руководство Фискальной службы и приказал провести расследование

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести глубокое расследование в отношении деятельности руководства Государственной фискальной службы с тем, чтобы по его результатам принять необходимые кадровые решения по всей вертикали управления ведомством.

Об этом глава правительства заявил в ходе селекторного совещания в ГФС.

При этом глава правительства обратился к бизнесу с просьбой назвать факты злоупотреблений со стороны сотрудников ГФС.

«Если прочитать интервью людей, которые находятся в бизнесе, то я могу сказать: первые полгода фискальная служба работала так, как ждали украинцы после Майдана, а вторые полгода - «как всегда», - сказал Яценюк. – Мириться с тем, что я прочитал в публичной информации в СМИ о злоупотреблениях в Госфискальной службе – в таможне, в налоговой милиции – я не буду. И именно поэтому начинаем с «кнута». Я принимаю решение о начале служебного расследования относительно деятельности высших должностных лиц Государственной фискальной службы. Это касается руководителя ГФС, заместителя – начальника налоговой милиции заместителя – начальника таможни».

Яценюк подчеркнул, что на время проведения расследования правительство отстраняет руководство ГФС от службы.

«Во время проведения служебного расследования, я обращаюсь к предпринимателям, помогите мне – и я помогу вам. Мне нужны конкретные факты. Правительство будет в течение двух недель в ежедневном режиме работать с украинским бизнесом, чтобы установить конкретные факты злоупотреблений в ГФС, таможне и налоговой милиции», - сказал Яценюк, добавив, что речь идет о взятках, покрытии импорта и других нарушениях.

При этом Яценюк обратился к местным руководителям налоговых органов, отметив, что они несут такую же ответственность, как и центральное руководство ГФС. Он обратил особое внимание на «организованные преступные группировки с участием представителей службы безопасности, таможенников, прокуроров, милиционеров, которые занимаются отмыванием денег, крышеванием таможни и созданием схем, приводящих к разграблению страны, которая находится в состоянии войны». «Кому война, кому мать родна. По вечерам вы еще немного шьете, - сказал Яценюк - Я не верю ни одной бумажке, которая пришла (от правоохранительных органов - УНИАН). Я верю в то, что люди, побаиваясь, все-таки говорят, что система осталась такой же», - подчеркнул Яценюк.

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В то же время, он отметил, что руководство ГФС может доказать эффективность своей работы. «Я даю возможность руководству ГФС в процессе служебного расследования доказать свою эффективность, если она есть. Если эффективность не будем доказана, то правительство Украины примет все кадровые решения по всей вертикали государственной фискальной службы», - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь, глава ГФС Игорь Билоус заявил, что решение правительства о проведении служебного расследования в отношении руководства Государственной фискальной службы стало неожиданностью, однако оно позволит выявить "плюсы и минусы" в работе ведомства и исправить ошибки.

"Есть плюсы и минусы. Давайте искать проблемы, которые есть. Каждый, кто пришел на работу, должен отвечать за свою работу. Я готов ответить за работу, которую я делал. Если будут факты, будем с ним разбираться, - сказал Билоус. - Довольно неожиданное решение. Но решение правительства – это решение правительства. Давайте смотреть».