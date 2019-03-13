Валюта дорожает: евро снова выше 30 гривень в курсах Нацбанка

Гривня на межбанке 13 марта подешевела к доллару на 21 копейку – до 26,74/26,77 грн/долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2670.2931 (13 марта – 2635.9553)

100 EUR – 3018.2323 (13 марта – 2972.0396)

В среду, 13 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,74/26,77 грн/долл., что на 21 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,23/30,26 грн/евро, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня укрепилась к доллару США на 1,7%, к евро - на 3%.