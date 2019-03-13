Курс гривни: чего ожидать в год выборов от нацвалюты

Курс гривни – традиционно тема номер один для украинцев, особенно во время выборных кампаний, которыми насыщен нынешний год. Пока нацвалюта не вызывала беспокойство. Она с начала года укрепилась на 4,4% - до 26,48 гривен за доллар. Причем только с начала марта - на 1,4%. Такую ситуацию на валютном рынке обуславливают благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров нашего экспорта, в частности, аграрной и металлургической продукции, стабильные поступления экспортной выручки, слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу. Укрепление гривни в течение последних недель также было вызвано приближением крайнего срока уплаты налога на прибыль за 2018 год, в связи с чем предприятия активно продавали иностранную валюту для осуществления налоговых платежей в гривне, что сформировало избыточное предложение инвалюты на межбанковском рынке. Еще один фактор, повлиявший на стабильность гривни, - старт полевых работ у аграриев, в связи с чем они активизировали продажу валюты. Сыграло свою роль и увеличение спроса среди инвесторов на государственные ценные бумаги. C начала года объем вложений нерезидентов в украинские гособлигации вырос на 7,7 млрд гривен, или в 2,2 раза. В Национальном банке называют именно покупку ОВГЗ одним из главных факторов укрепления гривни, следствием значительной продажи валюты инвесторами.

В целом, все перечисленное и обеспечило преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском рынке.

Но крайний срок погашения налоговых платежей датировался 11 марта, а спрос на гривневые облигации на сегодня замедлился и утерял свою значимую роль в укреплении курса гривни. Как результат - 13 марта котировки нацвалюты к середине торгов установились на уровне 26,73/26,76 грн/доллар, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Упала гривня и по отношению к евро - до 30,20/30,23 грн/евро, что на 29 копеек ниже предыдущего показателя.

Такой резкий скачок вызвал массу разговоров о том, что стартовал обвал гривни. Эксперты уверяют – причин для паники нет. И тому есть ряд объективных факторов.

Чего ожидать от курса гривни

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин уверяет, что волноваться за курс гривни не стоит. Сейчас налицо традиционное колебание на валютном рынке. Причем регулятор готов резкие скачки гасить.

«Населения и бизнес постепенно должны привыкнуть к плавающему курсу и меньше поддаваться панике, потому что совершенно понятно, что колебания могут быть в обе стороны - как в сторону ослабления, так и укрепления. А взвешенная реакция участников валютного рынка на курсовые колебания облегчает выполнение НБУ его мандата по обеспечению ценовой стабильности, ведь ожидания общественности становятся менее сфокусированными на колебаниях обменного курса, и больше - на показателе, который более важен для планирования и принятия собственных решений - инфляции. Это способствует стабилизации последней. В целом за период режима гибкого курсообразования колебания курса являются здоровой реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике, и их не нужно считать признаками кризиса. Колебания курса - это нормальная ситуация», - подчеркнул эксперт.

По его словам, чтобы предотвратить чрезмерную «раскачку» курса, в период существенных колебаний в сторону обесценивания, вызванного ситуативными факторами, НБУ продает валюту, а при наличии избыточного предложения, что вызывает колебания в сторону укрепления, - выкупает ее в незначительных объемах для пополнения международных резервов. Сейчас мы видим преобладание предложения валюты над спросом. В частности, за счет как стабильных экспортных поступлений, так и активизации иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские государственные ценные бумаги.

«Текущая благоприятная ситуация на валютном рынке дала возможность Национальному банку пополнять международные резервы без влияния на курс гривни. С начала года, по состоянию на 7 марта, чистая покупка валюты НБУ составила около 700 млн долларов, из них более 200 млн долларов - за первую неделю марта. То есть, средства для погашения всплесков и спадов есть», - резюмировал Данилишин.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, обвал гривни возможен только в случае глобального кризиса или разрыва отношений Украины с МВФ. Но некоторое ослабление курса нацвалюты может быть.

«Такое ослабление будет ситуативное, например, под влиянием как локальных факторов, так и сезонных. А вот обвал – мало вероятен, глобальный кризис - перспектива пока непонятно какого года, да и разрыв отношений с МВФ – мало вероятен, хотя если к этому не приведут результаты выборов», - отметил Фурса.

Эксперт по международному и налоговому праву Святослав Дубина придерживается иного мнения. Он считает, что главный фактор курса гривни – выборная кампания.

«Экономика, к сожалению, не демонстрирует рост. Основной показатель для этого - капитальные инвестиции, но их нет, наоборот, тренд на снижение. Также наблюдается падение промышленного производства - в январе на 3%. Поэтому единственный фактор, влияющий на курс, это - кэш, который входит в экономику Украины для финансирования избирательной гонки. Поскольку никто из сегодняшних политиков и олигархов, которые являются основными донорами предвыборной кампании, не верит в гривню и хранят свои «сбережения» в долларах, а расходуются средства для финансирования предвыборной гонки и подкупа избирателя именно в гривне, то и увеличился спрос на национальную валюту. После выборов «инвесторы» захотят вернуть свои «инвестиции», и как можно быстрее. Поэтому возможен обвал нацвалюты. Единственное, что утешает, что после президентских начнутся парламентские выборы, и можно ожидать новую волну «инвестиций». Поэтому, если гривня резко упадет после президентских выборов, то осенью можно ожидать новых «инвестиционных» вливаний и укрепления гривни. Хотя, это также не надолго», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Президент Инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак сказал, что делать краткосрочный прогноз по курсу гривни - проблематично. Всегда играет роль рыночный фактор – в один день больше спрос, в другой – предложение. Но сейчас не должно быть ажиотажа, гривня всего лишь вернулась на уровень прошлой недели. Существенных изменений курса нет.

«Никаких оснований для паники нет. Кому выгодны колебания – спекулянтам, паника и ажиотаж для них – рай, в такой ситуации они и зарабатывают. Падение гривни на 20-30 копеек – раздувание огня на пустом месте. Вот что будет дальше, сложно сказать. Присутствует фактор выборов. И он в этом году будет играть достаточно существенную роль. Но нерезиденты продолжают заходить в Украину, конечно, намного меньше, чем в феврале, но все же валюту заводят. Считаю, что колебания в районе 26,6-27,5 грн/доллар будут, и это уравновешенный показатель. Национальный банк будет всегда вмешиваться в ситуацию, если последуют резкие колебания. И средства в этом году он уже закупил на рынке в резервы. То есть, причин для волнения нет», - подытожил эксперт.

Таким образом, сейчас на рынке будут преобладать спекулянтивные раскачивания курса гривни. Соответственно, в ближайшее время многое будет зависеть от поведения валютных спекулянтов, как и от поведения Национального банка. Регулятор в принципе к погашению колебаний готов – деньги в резерве есть. Что же касается самого курса нацвалюты, то стоит напомнить, что государственный бюджет на 2019 год основан на прогнозном показателе курса на уровне 29,4 грн/доллар. Хотя, согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс нацвалюты на конец 2019 года может составить примерно 30 грн/доллар, что не намного выше, чем в бюджетной росписи. Кстати, исторический минимум курса гривни по отношению к доллару был зафиксирован в феврале 2015 года - 30,01 грн/долл. Остается надеяться, что нацвалюта «не настроена» бить антирекорды.

Нана Черная