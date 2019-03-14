Экономист назвал ключевую причину низких зарплат в Украине

По мнению эксперта, Украина должна провести структурные экономические реформы.

Украина не сможет догнать страны Евросоюза по уровню зарплат до того времени, пока полностью не откажется от сырьевой модели экономики.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его мнению, в нынешних условиях украинцы "объективно не могут быть богатыми", передает «Обозреватель».

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Экономист привел цифры минимальных зарплат в разных странах: "самая маленькая в ЕС минимальная зарплата в Болгарии – 280 евро. Восточноевропейские страны – Словакия, Венгрия, Польша, Литва Латвия, Эстония – имеют минимальную зарплату 400-500 евро. В Германии, Франции, Италии – 1500-1700 евро... Минимальная зарплата 132 евро для Украины – вообще не актуально".

"Это является ярким показателем и объяснением того, почему мы имеем 9 млн трудовых мигрантов, из них не менее 7 млн в Евросоюзе. Разница в оплате труда настолько существенна, что даже огромное желание увеличить минимальную зарплату в Украине на 10-15% ничего принципиально не даст", – подчеркнул он.

Пендзин отметил, что минимальная зарплата не возникает сама по себе – она является ответом бизнеса на экономическую ситуацию в стране.

"Зарплата выплачивается бизнесом наемному работнику, исходя из фактического уровня себестоимости той или иной продукции, которая производится. Если вы – сырьевой придаток других стран, вы не можете быть богатыми и объективно платите маленькую зарплату. Очень простая логика – в сырье очень низкий уровень добавленной стоимости, которая и определяет зарплату. Если вы экспортируете в другие страны полуфабрикаты, сырье, зерно, а оттуда завозите готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, вы оставляете все богатство в странах, где эта продукция производится", – пояснил он.

По мнению эксперта, Украина должна провести структурные экономические реформы: "Это смена парадигмы с сырьевой на производство конечного продукта. Мы должны не потреблять импорт – холодильники, телевизоры, которые завозят из-за границы – мы должны потреблять то, что производят в нашей стране. Пока этого не будет, у нас будет слабая экономика и, как следствие, низкие зарплаты".