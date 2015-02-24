Нацбанк сегодня решил укрепить официальный курс гривни на 6 копеек

Национальный банк Украины сегодня, 24 февраля, с 14:00 установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,2912 грн/долл., что на 6 копеек выше исторического минимума на уровне 28,3481 грн/долл., установленного вчера, 23 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Согласно обновленному официальному курсу, с начала этого года гривня подешевела по отношению к доллару в 1,8 раза, или на 12,52 грн.

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Укрепление официального курса проведено НБУ вразрез с движением курсов на рынке. В частности, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке по данным НБУ на 13:30 понизился до 29,8943 грн/долл., котировки на межбанковском валютном рынке по данным дилеров банков к этому часу достигают 31,90/33,40 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале прошлого года, и в результате гривня за год обесценилась к доллару США по официальному курсу в 2 раза. В конце прошлого года регулятор ввел практику ежедневных индикативных аукционов для поиска равновесного курса, после отмены которых с 5 февраля этого года гривня по официальному курсу продолжила девальвировать, подешевев к доллару более чем в 1,5 раза за несколько дней.

Кабинет министров 12 февраля утвердил меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом в рамках новой программы сроком на 4 года с объемом финансирования 17,5 млрд долл., окончательное решение Совета директоров МВФ ожидается в течение четырех следующих недель. Валютный рынок на позитивные новости о новой программе с МВФ пока не отреагировал. По оценкам экспертов, для стабилизации курса гривни, помимо возобновления финансирования МВФ и других доноров, необходимо снижение напряженности на востоке Украины.

С 24 февраля НБУ ввел еще ряд ограничений на валютном рынке, включая обязательную проверку импортных контрактов на сумму свыше 50 тыс. долл., предполагающих предоплату, обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тыс. долл., а также запрет на операции по кредитованию для покупки валюты. Глава НБУ Валерия Гонтарева анонсировала новые меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, если принятые регулятором ограничения не дадут ожидаемого результата.

По информации участников рынка, эффект последний нововведений регулятора пока не оказал влияния на валютный рынок, поскольку реакция рынка традиционно запаздывает во времени.