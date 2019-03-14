Турецкий финансист вновь избран главой набсовета "ПриватБанка"

Акчакоча избран на период до следующего годового собрания акционеров банка.

Наблюдательный совет государственного «ПриватБанка» переизбрал своим председателем турецкого финансиста Энгина Акчакочу.

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Как сказано в сообщении в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, данное решение набсовет банка принял 11 марта.

Так, Акчакоча избран на период до следующего годового собрания акционеров.

Как сообщал УНИАН, в начале марта заместитель министра финансов Украины Юрий Гелетий вошел в состав наблюдательного совета «ПриватБанка», где будет представлять интересы государства.

В декабре 2018 года Кабинет министров вывел Оксану Маркарову из состава набсоветов «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка» и «Укргазбанка» в связи с назначением ее министром финансов.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил 11,7 млрд грн прибыли.