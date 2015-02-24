ООН представила план гуманитарной помощи Украине на $316 млн

Представил план такой помощи потенциальным финансовым донорам гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уокер.

«В Украине находится пять миллионов людей, которым необходима гуманитарная помощь. Мы не можем предоставить всем этим людям помощь ввиду разных обстоятельств. Но у нас есть план, который направлен на помощь 3,2 млн человек, которые являются наиболее уязвимыми: женщины, дети, люди преклонного возраста, инвалиды. Мы ищем внутри страны и за ее пределами специалистов по гуманитарным вопросам, которые смогут доставить эту помощь», - сказал Уокер.

Также представитель ООН отметил, что в ходе первой презентации плана финансовым донорам удалось получить гарантии предоставления 50 млн долл.

«Сегодня только первый день презентации программы. Мы слышали от Великобритании, Евросоюза, Дании заверения в предоставлении около 15% от общей суммы. Мы оптимистичны в том, что на протяжении нескольких недель международное сообщество продолжит отвечать на наш запрос, и мы сможем получить заявленную сумму», - сказал Уокер.

Присутствовавший на презентации вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отметил, что правительство во взаимодействии с гуманитарными организациями планирует создать координационный совет по вопросам гуманитарной помощи.

«Координация действий правительства вместе с гуманитарными организациями построена на создании координационного совета – как технического, так и общего, где присутствуют представители посольств, гуманитарных миссий, а также украинских благотворительных организаций», - сказал Зубко.

Читайте такжеБритания предоставит Украине дополнительные 15 млн фунтов помощиТакже вице-премьер отметил, что представленная программа гуманитарной помощи под эгидой ООН будет включать доставку медикаментов, продуктов питания, финансирование программ помощи переселенцам, доступ к образованию и трудоустройству.

Как сообщал УНИАН, в результате войны, которую уже на протяжении почти года Россия ведет против Украины, тысячи украинцев погибли, десятки тысяч ранены, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои жилища.

21 января во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман заявил, что в соответствии с данными, полученными от украинской власти, количество внутренних переселенцев в Украине возросло до 850 тыс. человек, еще более 600 тыс. переселились в соседние страны.

В то же время страны - члены ЕС и Европейская комиссия предоставили Украине гуманитарной помощи и помощи для восстановления на сумму более 76 млн евро. Благодаря этой помощи возводятся жилища для перемещенных лиц, осуществляется медицинский уход за ранеными и больными, улучшаются санитарные условия, а также предоставляется еда, вода и другая неотложная помощь.

Кроме того, США готовы оказывать всеобъемлющую помощь Украине, в том числе гуманитарного характера, и намерены выделить 16 млн долл. жителям территорий, пострадавших от боевых действий.