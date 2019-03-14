В украинских банках стало больше депозитов: свежие данные

Объем депозитов в украинских банках в феврале вырос на 1,2% в гривне, на 1,8% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за февраль 2019 года вырос на 1,2% – до 544,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,8%, до 13,5 млрд долл.

Читайте такжеКурс гривни: чего ожидать в год выборов от нацвалюты

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 0,9%, валютных – на 0,7%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,5% за февраль, но при этом сократились на 1,5% с начала года - до 601,7 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам сократились на 2,8% за февраль и на 3,2% с начала года - до 16,1 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.