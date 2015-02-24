Минимальная зарплата в Украине из-за падения гривни уже ниже, чем в Замбии и Гане - СМИ

После очередного падения гривни минимальная зарплата в Украине установила антирекорд. 1 218 гривень – это теперь меньше 43 долларов, пишет "Сегодня".

Даже в нищих Бангладеш, Гане и Замбии получают на 4 доллара больше. Значительно богаче жители Лесото, Гамбии и Чада. Там "минималка" достигает 51 доллара.

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Для сравнения, самая высокая минимальная зарплата в мире – в Австралии. Там рабочий получает не менее 2700 долларов.

Как сообщал УНИАН, размер минимальной зарплаты и пенсии вырастет с 1 декабря 2015 года в среднем на 13%, заявил в эфире одного из телеканалов министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Надо понимать, что социальная политики и пенсионная политика – это производная. Производная от состояния экономики, от заработных плат. Я не хотел бы говорить о том, что вот когда-то стабилизируется экономика, тогда… (мы сможем повысить пенсии -УНИАН). Ситуация в экономике действительно непростая, практически три года у нас падение экономики, при этом пенсионные выплаты выплачиваются в полном объеме, - сказал Розенко. - И мы не останавливаемся, мы не говорим, вот, дескать, экономика не работает – мы ничего сделать не можем. Нет, мы проводим реформы. Мы четко сказали, что последствием реформ должно стать увеличение пенсии, заработных плат. Мы запланировали, и в бюджете это зафиксировано, что с 1 декабря 2015 года предполагается увеличение прожиточного минимума, минимальных пенсий, минимальных зарплат в Украине на 13%».