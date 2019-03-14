Минфин отчитался, сколько миллиардов одолжил на внутреннем рынке с начала года

Министерство на ОВГЗ-аукционах в январе-феврале привлекло в госбюджет 35 млрд грн, 886 млн долл. и 33 млн евро.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2019 года привлекло в государственный бюджет 34,752 млрд грн, 886 млн долл. и 33 млн евро.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам этого периода составила 19% по бумагам в гривне, 6,5% в долларах, 4,5% в евро.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода по ним за этот период составили 78,214 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.