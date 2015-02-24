Bloomberg: Влияние Путина на постсоветские экономики

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Влияние Путина на постсоветские экономики», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Причины резкой девальвации валют в этих странах разные, но есть одна общая основная проблема: экономический кризис в России и ее агрессивная политика. До тех пор, пока постсоветские страны, в том числе те, которые не особенно дружелюбно относятся к Москве, будут настолько взаимосвязаны в экономическом плане, каскадные кризисы такого рода неизбежны.

У украинской гривни на сегодняшний день самые худшие показатели – вчера она потеряла еще 11 % своей стоимости по отношению к доллару. В ответ на это Национальный банк Украины усилил контроль над движением капитала, запретив банкам выдавать гривневые кредиты с целью покупки иностранной валюты и предупредив импортеров о том, что любые авансы в размере более 50 тыс. долл. будут тщательно изучаться.

Девальвация в Украине происходит по более разнообразным причинам, чем в других постсоветских странах. Россия забрала у Украины самые большие источники иностранной валюты, аннексировав ее туристическую Мекку, Крым, и развязав войну в восточных промышленных регионах, где находится большинство украинских металлургических заводов. В ноябре 2014 г. – последние данные МВФ доступны именно за этот месяц – украинский экспорт составлял чуть меньше 4 млрд. долл. по сравнению с 5,6 млрд. долл. годом ранее. Между тем, руководство Национального банка Украины оказалось крайне некомпетентным. Его попытки контролировать обменный курс на фоне сокращающихся резервов привели к тому, что валюта хлынула на черный рынок. Когда НБУ принял решение о введении плавающего валютного курса по рекомендации МВФ, то отметил свои наибольшие потери в резервах – отражение накопившегося спроса на иностранную валюту и опасений по поводу будущих бестолковых регулирующих усилий.

Вчерашние действия Нацбанка указывают на то, что такие опасения были оправданными. Возможно, когда МВФ в ближайшие недели выделит долгожданные средства, чтобы пополнить валютные резервы Украины, Национальный банк одумается и отменит бесполезные ограничения на движение капитала. В то же время, это будет способствовать тому, что НБУ будет и дальше терять контроль над валютным рынком.

В случае Молдовы, Грузии и Азербайджана таких крайностей нет, но проблемы каждой из этих стран связаны с нестабильностью в регионе.

Молдавский лей на прошлой неделе упал по отношению к доллару США больше, чем за весь 2014 г. Крохотная страна, зажатая между Украиной и Румынией, больше не в состоянии справиться с глубоким структурным дисбалансом в своей экономике. Она покупает около 70 % всех своих потребительских товаров за рубежом, поэтому объем её импорта примерно в два раза превышает объем экспорта. Этот дефицит частично восполнялся за счет денежных переводов от трудовых мигрантов, которые в прошлом году составляли 1.61 млрд. долл. В четвертом квартале, однако, денежные переводы сократились на 20 %, поскольку многие молдаване работают в России, и из-за падения рубля они уже не могут отправлять домой столько долларов и евро как раньше. Объем молдавского экспорта в Россию в прошлом году сократился почти в два раза из-за экономических проблем, возникших в России, а также из-за того, что Москва пытается оказывать давление на Молдову, чтобы эта страна оставалась в пределах ее экономического влияния, а не сближалась с Европейским Союзом.

Вдобавок к этим проблемам, предыдущее молдавское правительство потратило часть скудных запасов иностранной валюты на то, чтобы помочь трем крупным банкам. Такие действия парламентская оппозиция охарактеризовала как «аферу по отмыванию денег». Золотовалютные запасы Молдовы сейчас составляют менее 2 млрд. долл., и это самый низкий уровень с 2011 г. Девальвация лея, вероятно, продолжится, потому что на данный момент нет никакого эффективного способа остановить её.

Главная проблема Азербайджана заключается в том, что эта страна является экспортером нефти. С 2011 г. он привязывает свою валюту, манат, к доллару США, но в связи с падением цен на нефть эту привязку стало слишком дорого сохранять. По состоянию на 31 января валютные резервы страны сократились на 11 % по сравнению с прошлым годом. Однако девальвация могла быть не столь резкой, если бы Россия не была крупнейшим экспортным рынком для Азербайджана. Объем экспорта резко сократился в прошлом году – на 30 % в третьем квартале, согласно последним имеющимся данным.

Что касается Грузии, объем ее экспорта в Россию, на самом деле, увеличился в прошлом году, по крайней мере, в период, за который у МВФ есть данные. Тем не менее, объем экспорта в Украину, которая стала основным торговым партнером для страны, когда ее отношения с Россией были особенно напряженными в течение последнего десятилетия, сократился примерно в два раза за прошлый год. В общей сложности, объем экспорта Грузии в январе был на 20 % ниже, чем год назад. Для этой крошечной экономики с менее чем 2,5 млрд. долл. валютных резервов такое сокращение экспорта сделало девальвацию неизбежной.

Беларусь, ближайший союзник России, полностью зависит от импорта энергоносителей по очень низкой цене. Поэтому неудивительно, что она пострадала больше других стран, кроме Украины, когда Россия фактически начала ценовую войну со своими соседями, обесценив свою валюту.

Валюты стран этого региона наверняка продолжат падать. Это редкая возможность наблюдать своего рода кризис, который Европа, возможно, переживала бы в том случае, если бы не ввела евро, а Германия решила бы увеличить конкурентоспособность своего экспорта путем девальвации немецких марок. Критиковать евро просто, но эта валюта оберегает европейцев от подобных катастроф. Что же касается постсоветских государств, с другой стороны, валютный шок в одной стране до сих пор означает валютный шок для всех.