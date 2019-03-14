НБУ в четвертый раз оставил учетную ставку без изменений

Отмечается, что такое решение продиктовано необходимостью устойчивого снижения инфляции к целевому значению и оценкой рисков, которые могут этому препятствовать.

Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых четвертый раз подряд – после аналогичного решения в октябре и в декабре 2018, а также в январе 2019 года.

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"Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели 5% в 2020 году", - говорится в материалах НБУ.

Отмечается, что риски для снижения инфляции, о которых Нацбанк говорил в январском макроэкономическом прогнозе, сохраняются.

Кроме того, в ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг, и совокупно влияние этих факторов может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов.

В то же время, как отметил регулятор, существенное укрепление обменного курса гривни способствует замедлению инфляции.

Нацбанк считает актуальным январский прогноз по снижению инфляции до 6,3% в 2019 году и ее возврате в целевой диапазон 5% плюс/минус 1 п.п. в начале следующего года.

Также сообщается, что следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 25 апреля, при этом дальнейшая динамика учетной ставки будет базироваться на обновленном макроэкономическом прогнозе, который будет обнародован в апреле.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в январе решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых третий раз подряд – после аналогичного решения в октябре и в декабре 2018 года.

Инфляция в Украине в феврале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2018 года - составила 8,8%, замедлившись с 9,2% месяцем ранее.

Последний раз Нацбанк снижал учетную ставку почти два года назад - в мае 2017 года, после чего сохранял или повышал ее.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года.