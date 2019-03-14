Нацбанк пока не видит рисков для продолжения сотрудничества с МВФ

В Киеве работала техническая миссия Фонда, которая не делает заключения для решения о предоставлении либо задержке транша.

Национальный банк Украины пока не видит рисков для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом после решение Конституционного суда об отмене ответственности за незаконное обогащение.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Мы продолжаем работать обычном режиме, продолжаем сотрудничество с МВФ и ожидаем получения траншей в мае и в ноябре», - сказал он.

При этом глава НБУ отметил, что в Киеве работала техническая миссия Фонда, которая не делает заключения для решения о предоставлении либо задержке транша.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 млрд долл. 21 декабря 2018 года. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Среди структурных маяков программы - утверждение закона о «сплит», отчет о возврате активов государственных банков, разделение Государственной фискальной службы, назначение судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.