В Минсоцполитики рассказали украинцам, что делать с неиспользованной субсидией

Если на счетах есть большая переплата, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.

Министерство социальной политики Украины разъяснило украинцам порядок действий с субсидией на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которая осталась неиспользованной благодаря разумному потреблению энергоресурсов.

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Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, если по состоянию на март на счетах у получателей субсидии есть неиспользованные субсидии, так называемая переплата, то украинцы имеют право платить меньше - ровно на сумму неиспользованной государственной помощи.

"Если домохозяйство экономило или получило субсидию "задним числом" за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать уменьшенной за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что если на счетах есть большая переплата, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле.

В частности, пресс-служба министерства пояснила, что, к примеру, по состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн, при этом домохозяйство использовало в феврале газа на сумму 1000 грн. В таком случае, это домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к оплате "ноль". При этом остаток в размере 500 грн переходит на апрель, и если семья использовала в марте газа на 1000 грн, то в апреле ей остается доплатить всего 500 грн.

"Субсидия, которую такое домохозяйство получило наличными в марте и получит в апреле, благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличии на счете у поставщика услуги неиспользованной помощи, может быть использована на усмотрение семьи", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

В марте домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, что в некоторых случаях достигает 24 тыс. грн.