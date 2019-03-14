"Ощадбанк" выдал "теплых" кредитов на 4 миллиарда

Замглавы банка обратил внимание на впечатляющую дисциплину выплат по кредитам, что делает кредитование данного сегмента коммерчески интересным. Так, доля просроченных платежей по кредитам для физлиц составляет 0,4%, а для ОСМД - 0%.

Государственный "Ощадбанк" за время действия государственной программы по удешевлению мер по энергосбережению выдал "теплых" кредитов на 4 миллиарда гривень, и считает кредитование данного сегмента коммерчески интересным из-за высокой дисциплины выплат по кредитам.

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Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы правления "Ощадбанка" Андрей Стецевич.

"Общий объем портфеля составляет 4 миллиарда гривень", - сказал он.

Замглавы банка обратил внимание на впечатляющую дисциплину выплат по кредитам, что делает кредитование данного сегмента коммерчески интересным. Так, по его словам, доля просроченных платежей по кредитам для физических лиц составляет 0,4%, а для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) - 0%.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 400 миллионов гривень на программу "теплых" кредитов.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы "теплых кредитов" составляет 1,9 миллиарда гривень.

Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.