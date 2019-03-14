Торговая война США и Китая закончится не раньше апреля - Bloomberg

Сейчас между странами продолжается временное "перемирие", которое должно закончиться 1 апреля.

Встреча президентов США и Китая и подписание нового торгового соглашения между странами, которое должно положить конец торговой войне, состоится не ранее апреля 2019 года.

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

"В частности, источники агентства отмечают, что встреча между лидерами государств, которую в СМИ ожидали до конца марта 2019 года, состоится не ранее конца апреля. В то же время существует вероятность того, что этой встречи, а затем окончания торгового спора между крупнейшими экономиками мира, вообще может не наступить", - говорится в сообщении.

Отметим, что торговые отношения между США и Китаем ухудшились в начале 2018 года, когда США ввели ряд новых пошлин: сначала на импорт стали и алюминия со всего мира, а затем на определенные категории китайской продукции, ввозимой в США. По последним данным, общая стоимость китайского импорта, против которой администрация Трампа ввела пошлины, составляет 250 миллиардов долларов в год.

"В настоящее время между странами продолжается временное "перемирие", которое должно было закончиться 1 марта 2019 года. Однако в конце февраля 2019 году Трамп объявил, что продлит срок "перемирия" еще на 1 месяц", - подчеркивает издание.

Торговая война прошлого года имела негативные последствия для фондовых рынков мира. В частности, в течение 2018 года китайские компании потеряли около 2,4 триллиона долларов, также убытков подвергались американские компании Apple, Ford и другие. Кроме этого, в Китае зафиксировали самый низкий уровень экономического роста за последние 28 лет.

11 декабря сообщалось, что Китай готовится сделать первый шаг к деэскалации в торговой войне с США. В частности, там согласились снизить пошлины на американские автомобили.

Такой шаг со стороны Пекина последовал после переговоров Трампа и президента Китая Си Цзиньпиня на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Лидеры стран договорились не вводить новые пошлины на импорт из обоих государств в предстоящие 3 месяца. За это время они обсудят будущее. 25 февраля Трамп продлил срок торгового "перемирия".

Напомним, что 17 сентября 2018 года США ввели пошлины на самую большую порцию китайского импорта, стоимость которого составляет 200 миллиардов долларов в год. Вскоре в Китае ответили, что введут пошлины на американский импорт, стоимость которого составит 60 миллиардов долларов в год.