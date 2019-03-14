Рост пенсий и монетизация субсидий не повлияют на инфляцию - НБУ

При этом регулятор допускает влияние этих факторов на инфляционные ожидания.

Национальный банк Украины не ожидает существенного влияния на показатель инфляции в результате повышения социальных стандартов, включая повышение пенсий и монетизацию субсидий, однако допускает влияние этих факторов на инфляционные ожидания.

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Об этом сообщил журналистам директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук в ходе брифинга.

"Мы оценивали влияние отдельных решений относительно монетизации субсидий и повышения пенсий, однако с каждым из этих элементов у нас оценки выходили до 0,1%, то есть фактически несущественные, - сказал он. - Если мы просуммируем и посчитаем совокупный эффект этих мер, эффект также будет несущественным. Но это может повлиять на инфляционные ожидания, учитывая информационную кампанию, которая сопровождала эти меры".

Представитель НБУ отметил, что регулятор будет и в дальнейшем отслеживать влияние этих факторов на инфляционные ожидания.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с марта этого года начал выплату субсидий наличными (монетизацию субсидий). По информации Минсоцполитики, для этих целей в марте из государственного бюджета будет выделено почти 5,7 миллиарда гривень.

Также с марта правительство ввело автоматическую индексацию пенсий. По информации Пенсионного фонда, пенсия повышается для почти 9 из 10,2 миллиона украинских пенсионеров.