Подорожает доллар, но подешевеет евро: свежие курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 15 марта: 100 USD – 2671,6488 гривни; 100 EUR – 3017,6273 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2671,6488 (14 марта – 2670,2931)

100 EUR – 3017,6273 (14 марта – 3018,2323)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 14 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,92 гривни/доллар, что на 15 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,37/30,41 гривни/евро, что также на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 15 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,72 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,18 гривни/евро.